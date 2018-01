Trump warnt in Davos vor „räuberischem“ Handel

Bei seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat US-Präsident Donald Trump heute die Handelspartner der USA davor gewarnt, „Raubtierpraktiken“ anzuwenden. „Die Vereinigten Staaten werden bei unfairen Handelspraktiken nicht mehr wegschauen“, so Trump. „Wir können keinen freien und offenen Handel haben, wenn manche Länder das System auf Kosten anderer ausnutzen.“

Reuters/Carlos Barria

Den am Transpazifischen Handelsabkommen TPP beteiligten Ländern bot Trump zugleich an, erneut über einen gemeinsamen Vertrag zu reden. Das könne bilateral oder mit einer Gruppe von Ländern geschehen. Trump hatte die Mitgliedschaft der USA an dem Pakt aufgekündigt.

„Ich bin ein Cheerleader der USA“

Er werde den Interessen der USA getreu seiner „America First“-Doktrin immer Priorität einräumen, so Trump, schließlich würden ihm die USA am Herzen liegen: „Ich bin ein Cheerleader der USA“. Aber: „Amerika zuerst bedeutet nicht, Amerika alleine.“ Wenn die USA wachsen, wachse auch die Welt.

AP/Evan Vucci

Das bedeute aber nicht, dass die USA allem zusehe: „Wir werden unsere Handelsgesetze durchsetzen und die Integrität des Handelssystems wieder herstellen. Nur indem wir auf einem fairen und gegenseitigen Handel bestehen, können wir ein System schaffen, das nicht nur für die USA, sondern für alle Nationen funktioniert“, so Trump weiter. Starken staatlichen Vorschriften für Unternehmen sagte er den Kampf an. Regulierung sei eine „verdeckte Besteuerung“.

Trump verweist auf Erfolge

Einmal mehr fokussierte Trump auf Erfolge seiner Politik, wie die zuletzt stark gestiegenen Börsenkurse und das Sinken der Arbeitslosigkeit. Seine Steuerreform sieht er als großen Erfolg. „Amerika ist wieder wettbewerbsfähig“, sagte er. Es gebe keine bessere Zeit, in den USA zu investieren und dort Arbeitsplätze zu schaffen. Die Welt erlebe die Wiederauferstehung eines starken und wohlhabenden Amerika.

Buhrufe für Medienschelte

Mit lauten Buhrufen reagierten die Zuhörer schließlich auf Trumps Angriffe auf die Medien. „Erst als ich Politiker wurde, habe ich bemerkt, wie fies und gemein, wie bösartig und wie ‚fake‘ die Presse sein kann“, sagte Trump. Aus weiten Teilen des Publikums war daraufhin Protest zu hören. Trump ignorierte die Buhrufe und setzte seine Ausführungen fort.

Zwischendurch erntete der US-Präsident auch Lacher. Etwa als er bemerkte, unter einer demokratischen Führung wären die Aktienkurse sicherlich um knapp 50 Prozent gefallen. Unter ihm seien die Kurse aber um 50 Prozent gestiegen. Zum Schluss seiner 15 Minuten und 50 Sekunden langen Rede war der Applaus der Wirtschafts- und Finanzelite in Davos eher spärlich.