Syrien lehnt Dokument zu politischem Prozess ab

Der Delegationschef der syrischen Regierung, Baschar al-Dschafari, hat ein von den USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und Jordanien verfasstes Dokument zur „Wiederbelebung“ des politischen Prozesses bei den Syrien-Verhandlungen zurückgewiesen. Am letzten Verhandlungstag der UNO-Syrien-Gespräche in Wien erklärte er heute, das Dokument sei „die Tinte nicht wert.“

Vor Pressevertretern sagte der UNO-Botschafter Syriens nach dem letzten bilateralen Gespräch der neunten UNO Syrien-Gespräche mit dem UNO-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura, dass es sich bei dem Vorstoß der fünf Länder um eine „schwarze Komödie“ und einen „eklatanten Versuch der Verschwörung gegen Syrien“ handle. Das Dokument sei „inakzeptabel“, und die fünf Länder hätten alle „das Blut des Syrischen Volkes vergossen“.

Harte Kritik an Staaten

„Wir glauben, dass dieses Dokument versucht, die Genfer Gespräche, den Kongress in Sotschi und alle Friedensgespräche zu Syrien zu untergraben und den Friedensprozess zu zerstören“, fuhr Dschafari fort. Die USA hätten die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegründet und geschützt und würden nun weiter für ihn kämpfen, Frankreich und Großbritannien würden den USA „blind“ folgen.

Auch an Saudi-Arabien ließ Dschafari kein gutes Haar und bezeichnete es ironisch als unter anderem „Modell für Rechtsstaatlichkeit, Verfassungstreue, soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergleichheit“.

Seine Hoffnungen setzt Dschafari auf Russland, das mit der syrischen Regierung verbündet ist, und die Syrien-Konferenz im russischen Sotschi. „Der Ausgang des Kongresses in Sotschi wird das Ergebnis eines Dialoges der syrischen Teilnehmer sein. Das Ziel dabei ist es, einen intersyrischen Dialog zu finden, ohne ausländische Einmischungen“, so Dschafari. Die UNO und die syrische Opposition stehen dem Kongress in Sotschi skeptisch gegenüber.

Mögliche Einigung auf Waffenruhe in Ostghuta

Die syrische Regierung und die Opposition einigten sich in Wien jedoch offenbar auf eine lokale Waffenruhe. Ab Mitternacht (Ortszeit) sollen die Waffen in der belagerten Rebellenhochburg Ostghuta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus schweigen, sagte ein Sprecher der Oppositionsdelegation.

Die Einigung sei vor allem auf Vermittlung Russlands herbeigeführt worden, hieß es. Der Hauptsprecher der Oppositionsdelegation wollte die Einigung gegenüber Medienvertretern jedoch vorerst nicht bestätigen.