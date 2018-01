Proteste in Wiener Innenstadt friedlich

Friedlich haben am Freitagabend die Demonstrationen gegen den rechten Akademikerball in der Wiener Innenstadt begonnen. Polizei und Veranstalter sprechen von mehreren tausend Teilnehmern. Berichte über Zwischenfälle gab es zunächst keine. Das großräumige Platzverbot rund um die Wiener Hofburg trat bereits am späten Nachmittag in Kraft. Zahlreiche Ballgäste, darunter Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, trafen am frühen Abend in der Hofburg ein.

