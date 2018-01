Liveberichte zum Akademikerball

Platzverbot, Sperren und Demos. Vor dem Hintergrund der Regierungsbeteiligung der FPÖ sorgt der Akademikerball wieder für Aufmerksamkeit. Laut Polizei sind derzeit rund 2.000 Demonstranten auf der Straße, es kämen laufend weitere dazu. Die Demonstranten dürfen nicht in die unmittelbare Nähe der Hofburg. Die ZIB2 mit Liveberichten aus der Wiener Innenstadt.

Trump wirbt in Davos in eigener Sache

US-Präsident Trump hat in seiner Abschlussrede in Davos seine "America First“-Politik verteidigt. In der vergangenen Woche waren in dem Schweizer Skiort mehr als 3.000 Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft zusammengekommen, um über offenen Welthandel und eine einheitliche Handelspolitik zu diskutieren.

NÖ-Wahlkampf im Finale

Vor der niederösterreichischen Landtagswahl suchten die Parteien heute finale Wählerkontakte. Mit Ausnahme der SPÖ wurde aber auf Schlussveranstaltungen vor der Wahl am Sonntag verzichtet. Während die ÖVP bei einer Pressekonferenz zur finalen Mobilisierung aufrief, waren NEOS und Grüne bei Straßenaktionen unterwegs. FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer sagte indes einen Kinder-Skikurs ab und ging medial auf Tauchstation.

Neue Klimt-Bio räumt mit Legenden auf

Gustav Klimt zählt heute nicht nur zu den teuersten Malern der Welt. Um das Aushängeschild der Wiener Moderne und des Jugendstil ranken sich auch zahlreiche Legenden. Mit einigen davon räumt nun eine neue Biographie auf, die anlässlich seines 100. Todestages erschienen ist.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.10 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild