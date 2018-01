US-Handelskommission kippt Strafzölle gegen Bombardier

Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier hat im Streit mit der US-Regierung über Strafzölle von fast 300 Prozent überraschend einen Erfolg erzielt. Die US-Handelskommission ITC stimmte heute einstimmig dafür, den Boeing-Rivalen nicht mit der Abgabe zu belegen. Das Gremium wandte sich damit gegen eine Empfehlung des Handelsministeriums.

Boeing hatte Bombardier vorgeworfen, Maschinen des neuen Typs CSeries an US-Gesellschaften zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Es war erwartet worden, dass sich die ITC dieser Argumentation anschließt. Eine Begründung gab das Gremium für seine Entscheidung nicht. Bombardier-Aktien schossen nach Bekanntgabe um 15 Prozent in die Höhe. Anteilsscheine von Boeing verbilligten sich um 0,1 Prozent. Eigentlich sollten Bombardier-Maschinen mit einer Kapazität von 110 bis 130 Sitzen fünf Jahre lang mit den Strafzöllen belegt werden.

Das kanadische Unternehmen hatte die Mehrheit des CSeries-Programms an Airbus abgegeben und will die Maschine künftig auch im US-Staat Alabama bauen. Bombardier sprach von einem „Sieg für Innovation, Wettbewerb und Rechtsstaatlichkeit“ sowie einem Erfolg für US-Fluggesellschaften und Reisende. Boeing warf dagegen Bombardier erneut vor, Subventionen in Milliardenhöhe erhalten zu haben.