Laut Polizei keine Zwischenfälle

Die im Vorfeld des rechten Akademikerballs befürchtete Eskalation bei Demonstrationen gegen die Veranstaltung ist am Freitag in Wien ausgeblieben. Tausende Menschen protestierten in der Innenstadt friedlich gegen den Ball in der Wiener Hofburg. Festnahmen gab es laut Polizei keine, nur bei wenigen Personen wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt. In der Hofburg verurteilte Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Antisemitismus in den eigenen Reihen.

