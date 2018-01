Syrien: Opposition will Sotschi-Treffen boykottieren

Die syrische Opposition will nicht an der Friedenskonferenz kommende Woche im russischen Sotschi teilnehmen. Das syrische Verhandlungskomitee (SNC), das die wichtigsten Oppositionsgruppen des Landes vertritt, verkündete in der Nacht auf heute im Kurzbotschaftendienst Twitter seinen „Boykott“ der Konferenz.

„Harte Gespräche“ in Wien

Zuvor hatte der Sprecher des Komitees, Jahja al-Aridi, in Wien gesagt, die Entscheidung über eine Teilnahme des SNC an den Gesprächen in Sotschi werde Verhandlungsführer Nasr Hariri auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Aridi äußerte sich zum Abschluss der neunten Verhandlungsrunde unter UNO-Vermittlung, die zwei Tage lang in Wien geführt wurden. Es seien „harte Gespräche“ gewesen, sagte er. Wie bei den acht vorherigen Runden in Genf hatten Vertreter der syrischen Opposition und der syrischen Regierung getrennt voneinander mit dem UNO-Syrien-Beauftragten Staffan de Mistura gesprochen.

UNO-Beteiligung in Sotschi unklar

Russland ist ein enger Verbündeter von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Parallel zu den UNO-geführten Gesprächen will Russland in Sotschi Gespräche über eine Beendigung der Kämpfe in Syrien anstoßen und wird darin vom Iran und von der Türkei unterstützt. Der Westen und die syrische Opposition stehen der russischen Initiative skeptisch gegenüber. Sie befürchten, dass Moskau die UNO-Bemühungen untergraben und eine Vereinbarung zu Assads Gunsten herausholen will.

Unklar ist noch, ob die UNO sich an den Gesprächen in Sotschi beteiligt. Die Entscheidung werde auf Grundlage der Ergebnisse in Wien gefällt, sagte UNO-Sprecher Farhan Haq in New York.