Holocaust-Gedenktag - Kurz: Österreicher waren auch Täter

Mit Appellen gegen Antisemitismus, Rassismus und Hetze begingen Österreichs Politiker den Holocaust-Gedenktag. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass „Österreicher auch Täter und somit an den grausamen Verbrechen der Schoah beteiligt“ waren - und nannte die Bekämpfung des Antisemitismus als Priorität der Regierung. SPÖ-Chef Christian Kern erinnerte an „die jüngsten Vorfälle in der FPÖ“.

Kurz sprach in einer schriftlichen Stellungnahme von einer besonderen historischen Verantwortung, zu der sich die neue Bundesregierung bekenne, gerade auch im heurigen Gedenkjahr. Es sei ihm auch ein Anliegen gewesen, an der Holocaust-Gedenkveranstaltung des Parlaments teilzunehmen.

„Die Schilderungen der dort anwesenden Zeitzeugen, die selbst unfassbares Leid erleben mussten, waren äußerst berührend“, sagte der Kanzler, dessen Koalitionspartner FPÖ mit dem Skandal um ein Nazi-Liederbuch einer Burschenschaft zu kämpfen hat.

„Schoah niemals vergessen“

„Dieser Gedenktag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Schoah niemals zu vergessen“, so Kurz weiter: „Aus der Erinnerung an die unzähligen Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns müssen wir auch die richtigen Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft ziehen und uns unserer Geschichte ehrlich und vorbehaltlos stellen.“

Diese Verantwortung treffe alle, insbesondere auch jüngere Generationen. „Für Antisemitismus, Rassismus und Hetze darf es keinen Platz in unserer Gesellschaft geben. Es ist daher sehr wichtig, solchen Tendenzen mehr denn je entschieden entgegenzutreten.“