Van der Bellen für Landbauer-Rücktritt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen fordert nach dem Nazi-Lieder-Skandal bei der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt den Rücktritt von Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich. Landbauer war bis vor Kurzem Vizeobmann der Germania.

Im Gegensatz zu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginne die rote Linie für ihn nicht beim Strafrecht, sondern früher, so Van der Bellen.

„Ein Lächerlichmachen des Massenmords im Zuge des Holocausts, ein Lächerlichmachen der Vergasung von Millionen Juden in Auschwitz, ich meine, wo sind wir denn“, so Van der Bellen im Ö1-Interview. Wenn Landbauer nicht zurücktrete, „dann hat die FPÖ ein Problem“, so der Bundespräsident weiter.

