Fußball: „Bayern-Schreck“ gastiert in München

Bayern München liegt in der deutschen Bundesliga klar auf Kurs zum nächsten Titel. Doch in der 20. Runde bekommen es David Alaba und Co. heute mit einem Verein zu tun, der die Bezeichnung „Bayern-Schreck“ verdient. Die TSG Hoffenheim 1899 hat die jüngsten drei Duelle mit den Münchnern nicht verloren, zweimal ging man dabei sogar als Sieger vom Feld. Von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gibt es daher eine klare Vorgabe: „Es wird Zeit, die Dinge zurechtzurücken.“

