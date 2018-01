Tote bei schwerer Explosion im Zentrum Kabuls

Eine schwere Explosion hat heute das Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul erschüttert. Dabei sollen nach offiziellen Angaben mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen sein. Über 140 Menschen wurden verletzt. Zuerst war von 17 Toten die Rede gewesen.

Der Attentäter war mit einem mit Sprengstoff vollgepackten Krankenwagen in eine schwer bewachte Straße hineingefahren, an der auch viele ausländische Botschaften liegen. Dort zündete er seine Ladung an einem Sicherheitsposten nahe einem Gebäude des Innenministeriums.

Zahl der Anschläge stark zugenommen

In Kabul hatte die Zahl der Anschläge zuletzt stark zugenommen. Die Hauptstadt gilt inzwischen als einer der gefährlichsten Orte für Zivilisten in Afghanistan. Vor einer Woche hatten Kämpfer der radikalislamischen Taliban das Intercontinental-Hotel angegriffen und mindestens 22 Menschen getötet. Die meisten Opfer waren Ausländer.

Die afghanischen Behörden warnten in einer Sicherheitswarnung speziell an Ausländer vor möglichen neuen Anschlägen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die IS-Kämpfer planen laut den Behörden weitere Anschläge auf Supermärkte, Geschäfte und Hotels, die von Ausländern besucht werden.