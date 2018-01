Eine Tote und Leichenfund nach Brand in Wien

Im Keller eines Wohnhauses in Wien-Margareten ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Eine Person stürzte aus dem Fenster und starb. Die Feuerwehr fand eine weitere leblose Person in einer Wohnung auf. Elf Personen wurden verletzt.

Mehr dazu in wien.ORF.at