IG Metall beschloss deutschlandweite 24-Stunden-Streiks

Die IG Metall hat heute nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie eine Welle von deutschlandweiten 24-Stunden-Streiks für die kommende Woche beschlossen. „Wir werden in 250 Betrieben dazu aufrufen“, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann heute in Stuttgart.

Die Gewerkschaft habe nicht das erhoffte Ergebnis gesehen. Bei den Arbeitgebern habe es keinerlei Einigungswillen gegeben.

Die Arbeitsniederlegungen stehen unter dem Vorbehalt positiver Mitgliedervoten in den ausgewählten Betrieben. Diese sollen am Montag und Dienstag organisiert werden. Die Ausstände sollen dann von Mittwoch bis Freitag stattfinden. „Dass einen Tag nichts produziert wird, das tut weh und zeigt, dass die IG Metall handlungsfähig ist“, sagte Hofmann.

Längere Streiks nicht ausgeschlossen

Danach sollten die Verhandlungen rasch wiederaufgenommen werden. Sollten die Arbeitgeber dazu nicht bereit sein, gebe es Urabstimmungen für längere Streiks in mehreren Regionen.

Die Tarifrunde im Pilotbezirk Baden-Württemberg war ergebnislos abgebrochen worden. Knackpunkt der Verhandlungen war laut IG Metall bis zum Schluss der von der Gewerkschaft geforderte Zuschuss für Beschäftigte mit Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen oder in Schichtarbeit. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall sprach seinerseits von „nicht erfüllbaren Bedingungen“ seitens der Gewerkschaft.