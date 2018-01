Wiener Palais Schönburg großflächig beschmiert

Das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden ist vermutlich in der Nacht auf gestern mit roter Farbe bemalt worden. Auf der gesamten Vorderseite des Gebäudes prangen roten Striche. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

