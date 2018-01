Mit 57 Prozent gewählt

Michael Ludwig ist am Samstag zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Wien gewählt worden und wird damit in der Folge auch Bürgermeister. Er folgt Michael Häupl nach, der sich nach über zwei Jahrzehnten aus dem Amt zurückzieht. Damit wird Ludwig auch in die für 2020 geplante Wien-Wahl gehen. Insgesamt 57 Prozent der Stimmen gingen bei dem Sonderparteitag an den derzeitigen Wohnbaustadtrat. Er war in der Stichwahl gegen den geschäftsführenden Parlamentsklubobmann Andreas Schieder angetreten.

