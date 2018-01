Motorsport: Alonso betritt in Daytona Neuland

Fernando Alonso betritt Neuland. Der zweifache Formel-1-Weltmeister aus Spanien tritt in Daytona erstmals bei einem 24-Stunden-Rennen an. Der Klassiker in Florida dient dem 36-Jährigen, der als zweiter Fahrer nach Graham Hill die „Triple Crown“ des Motorsports gewinnen will, als eine Art Generalprobe für Le Mans. Mit dabei sind auch zwei junge Österreicher.

