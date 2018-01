Schrems’ Datenschutzplattform noyb kann starten

Das Datenschutzzentrum noyb (none auf your business) kann zumindest in einer kleinen Version starten. Mit Crowdfunding seien 250.000 Euro gesammelt worden. Damit sei das Mindestziel erreicht, teilte Datenschützer und Mitinitiator von noyb, Max Schrems, gestern in Wien mit.

„Die mehr als 2.000 Fördermitglieder in nur zwei Monaten zeigen, dass echter Datenschutz, der auch durchgesetzt wird, vielen Leuten ein wichtiges Anliegen ist.“ Allerdings brauche es zum dauerhaften Einsatz für den Datenschutz mehr Geld. Die Initiatoren wollten bis zum 31. Jänner 500.000 Euro einsammeln. In dem Zentrum sollen Techniker und Juristen europaweit Datenschutzverletzungen aufspüren.

Im Mai tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, die beim Missbrauch persönlicher Daten Strafen von bis zu 20 Millionen Euro vorsieht.