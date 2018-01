Vergewaltigungsvorwürfe gegen französischen Minister

Die französische Justiz hat ihre Untersuchungen gegen Haushaltsminister Gerald Darmanin wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung wiederaufgenommen. Die Entscheidung sei auf der Grundlage neuer schriftlicher Äußerungen des mutmaßlichen Opfers gefallen, verlautete heute vonseiten der Justiz in Paris. Die Vorwürfe gegen den heute 35-jährigen Politiker gehen auf das Jahr 2009 zurück.

Die Frau, die gegen Darmanin die Anschuldigungen erhebt, habe im Jänner einen neuen Brief an die Staatsanwaltschaft geschickt; sie werfe ihm vor, sie vergewaltigt zu haben, als sie in einer Rechtssache um Hilfe ersucht habe, hieß es aus Justizkreisen. Darmanins Anwalt Mathias Chicheportich vermutete hinter den Vorwürfen einen Rufmordversuch.

Darmanin hatte bereits im Juni vergangenen Jahres Klage wegen Verleumdung eingereicht. Mitte Jänner dieses Jahres war der Minister selbst mit der Information an die Öffentlichkeit gegangen, dass gegen ihn Vorermittlungen unter anderem wegen „Machtmissbrauchs“ und „Vergewaltigung“ liefen. Diese Untersuchungen wurden jedoch im Juli 2017 eingestellt, nachdem die 46-jährige Klägerin nicht zu Vernehmungen erschienen war.