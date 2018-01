Scharfe Kritik in Nazi-Lieder-Skandal

Im Skandal um Nazi-Lieder bei der Burschenschaft Germania steigt einen Tag vor der Landtagswahl in Niederösterreich der Druck auf FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer. Niederösterreichs Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Johanna Mikl-Leitner schloss am Samstag eine Zusammenarbeit mit ihm aus und übte scharfe Kritik an Landbauers Verhalten in der Causa. Landbauer selbst ortete Samstagnachmittag ein „Manöver“ Mikl-Leitners. Bundespräsident Alexander Van der Bellen forderte indes Landbauers Rücktritt.

