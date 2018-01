Gewalt bei Kurdendemo in Wien

In Wien hat gestern Nachmittag eine Demonstration gegen den türkischen Militäreinsatz in der nordsyrischen Region Afrin stattgefunden. Es kam dabei laut Beobachtern zu mehreren gewaltsamen Zwischenfällen. In Salzburg kam es ebenfalls zu Protesten, die aber friedlich verliefen.

Mehr dazu in wien.ORF.at und salzburg.ORF.at