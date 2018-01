Ski alpin: Kriechmayr nur von Feuz geschlagen

Vincent Kriechmayr ist heute knapp an seinem ersten Abfahrtssieg im Weltcup vorbeigeschrammt. Der Oberösterreicher, der es in der Königsdisziplin erstmals auf das Podest schaffte, musste sich in Garmisch-Partenkirchen ex aequo mit Dominik Paris aus Italien nur Weltmeister Beat Feuz geschlagen geben. Am Ende entschieden 18 Hundertstelsekunden für den Schweizer, der mit einer verwegenen Fahrt im unteren Teil ein rundes Jubiläum im Weltcup feiern durfte.

Mehr dazu in sport.ORF.at