56-Jähriger tritt Häupl-Nachfolge an

Nach der gewonnenen Kampfabstimmung um das Amt des Wiener SPÖ-Vorsitzenden hat Michael Ludwig die Partei zur Einheit aufgerufen. „Ab heute gibt es nur mehr eine Partei, ein geschlossenes Auftreten“, sagte der 56-Jährige am Samstag. Er wolle „auch all jenen, die mich heute nicht gewählt haben, die Hand reichen“, so Ludwig, der sich deutlich gegen SPÖ-Parlamentsklubchef Andreas Schieder durchgesetzt hatte. Stehende Ovationen beim Landesparteitag gab es für Langzeitparteichef Michael Häupl, der sich nach 25 Jahren aus dem Amt verabschiedet.

Lesen Sie mehr …