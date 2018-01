Nawalny plant Demonstration gegen Putin

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat trotz eines Verbots seine Anhänger für heute zu Großdemonstrationen in Dutzenden Städten aufgerufen. Der Kritiker von Staatschef Wladimir Putin will mit dem „Streik der Wähler“ gegen seinen Ausschluss von der Präsidentenwahl im März protestieren. Die größten Demonstrationen werden in Moskau und St. Petersburg erwartet.

Die Behörden genehmigten die beantragten Routen in den Zentren der beiden Metropolen sowie in weiteren Provinzstädten aber nicht. Nawalny hielt zuletzt an seinem Aufruf fest. Sein Team berichtete von Festnahmen einzelner Mitarbeiter in den Städten Ufa und Tjumen. Nawalny hatte bereits 2017 mehrmals Kundgebungen organisiert. Dabei waren Hunderte Menschen festgenommen worden.