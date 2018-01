Japanische Kryptobörse will Nutzer nach Hack entschädigen

Die japanische Kryptobörse Coincheck, die durch einen Hackerangriff Millionen Euro verloren hat, will ihre Nutzer entschädigen. Der Handelsplatz teilte heute mit, knapp 90 Prozent des verschwundenen Kryptogeldes den Besitzern zurückgeben zu wollen.

Bei Coincheck war kurz zuvor Krypotgeld im Wert von 58 Milliarden Yen (rund 430 Mio. Euro) abhanden gekommen. Die Börse meldete den Vorfall bei der Polizei und der japanischen Finanzaufsicht. Die Auszahlungen von nahezu allen Kryptowährungen wurden daraufhin ausgesetzt.

Entschädigung in Yen

Coincheck will den rund 260.000 Besitzern der Internetwährung japanische Yen als Entschädigung anbieten. Der Zeitpunkt und die Vorgehensweise für den Schritt müssten noch geklärt werden.

Im Jahr 2014 hatte eine Cyberattacke den einst wichtigsten Handelsplatz für Bitcoin, Mt. Gox, in die Pleite getrieben. Damals verschwanden Bitcoin im Wert von rund einer halben Milliarde Dollar. Die Börse mit Sitz in Tokio meldete daraufhin Insolvenz an.