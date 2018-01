Zypern wählt neuen Präsidenten

In Zypern wird ein neuer Präsident gewählt. Rund 550.000 griechische Zyprioten sind heute aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sollte sich wie erwartet keiner der neun Kandidaten mit einem klaren Sieg durchsetzen, kommt es am 4. Februar zu einer Stichwahl. In Umfragen liegt Amtsinhaber Nikos Anastasiades bisher vorn.

Um den zweiten Platz wird ein hartes Rennen zwischen Nikolas Papadopoulos, dem Sohn des früheren Präsidenten Tassos Papadopoulos, und Stavros Malas, einem Genetiker, erwartet. Malas wird von der Linkspartei Akel unterstützt. Unter Tassos Papadopoulos scheiterte 2004 ein Friedensabkommen, weil die griechischen Zyprioten die Vereinbarung ablehnten, während die türkischen zustimmten.

Verhandlungen zu Wiedervereinigung im Blick

Eine der Hauptaufgaben des neuen Staatsoberhauptes wird sein, die Verhandlungen für die seit 1974 geteilte Insel wiederzubeleben. Sie waren im Sommer vergangenen Jahres trotz Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen (UNO) erneut gescheitert. Hintergrund war der Streit über die künftige Rolle der Türkei auf der strategisch wichtigen Insel, die etwa 100 Kilometer vor der syrischen Küste liegt.

Die Wahllokale sind noch bis 17.00 Uhr (MEZ) geöffnet. Mit dem Ergebnis wird um 19.30 Uhr gerechnet. Erste Tendenzen dürften aber schon vorher vorliegen.