Linz: Frau in Stiegenhaus attackiert

Eine 22-jährige Frau konnte einen Mann in die Flucht schlagen, der ihr in der Nacht auf heute in ihr Haus in Linz gefolgt war und sie dort im Stiegenhaus angegriffen hatte. Offenbar von ihrer heftigen Gegenwehr überrascht, lief der Mann davon.

