Zwei Häuser in Tirol nach Hangrutsch geräumt

Nach einem nächtlichen Hangrutsch in Grins (Tirol) mussten dort zwei Häuser evakuiert werden. In einem Fall reichte das Geröll bis nahe zu einem Gebäude. Auch die Piller Straße im Oberland bleibt nach einem Hangrutsch am Mittwoch nach wie vor gesperrt.

