Dutzende Personen noch vermisst

Acht Tage nach dem spurlosen Verschwinden einer Fähre vor der Pazifikinsel Kiribati haben Retter am Sonntag sieben Menschen in einem Rettungsboot entdeckt und gerettet. Die Fähre „MV Butiraoi“ war am 18. Jänner mit 50 Personen an Bord vom Atoll Nanouti in See gestochen. Zwei Tage später hätte sie eine 250 Kilometer entfernte Insel erreichen sollen. Dort kam das Schiff aber nie an. Dutzende Menschen werden weiterhin vermisst.

