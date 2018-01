Anne Frank in Bregenz: Gedenken in der Kommerzmaschine

Jenes Amsterdamer Haus, in dem Anne Frank beinahe der Verfolgung durch die Nazis entkommen wäre, steht in den kommenden Monaten auch in Vorarlberg. Zu Beginn des Gedenkjahres 2018 hat der britische Künstler Simon Fujiwara eine Kopie des Anne-Frank-Hauses als großräumige Installation ins Kunsthaus Bregenz gesetzt.

„Hope House“, so der Name der begehbaren Skulptur, will dabei mehr sein als das Abbild eines Erinnerungsortes; und das obwohl - oder gerade weil - sie Kopie einer Kopie ist.

Mehr dazu in Anne-Frank-Haus als Spiegel