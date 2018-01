Ski alpin: Shiffrin auf Kurs zu Slalom-Kristall

Mikaela Shiffrin hat eine Hand an ihrer ersten kleinen Kristallkugel in dieser Saison. Die 22-jährige Amerikanerin erzielte heute im Slalom von Lenzerheide vor der Schweizer Lokalmatadorin Wendy Holdener klare Bestzeit und steht damit vor dem vorzeitigen Gewinn der Weltcup-Wertung. Shiffrin könnte zudem ihre Bestmarke an Saisonsiegen einstellen. Aus österreichischer Sicht wahrte Bernadette Schild die Chance auf einen Platz auf dem Siegerfoto der besten drei.

Mehr dazu in sport.ORF.at