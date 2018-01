Zehntausende Identitäten gestohlen

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen das US-Unternehmen Devumi aufgenommen. Die Firma machte sich mit dem Verkauf von Fake-Profilen in Sozialen Netzwerken einen Namen. Rund 200 Millionen Twitter-Konten sollen bereits an Prominente und Politiker gegangen sein. Mit einem Penny pro Stück sind diese auch noch ziemlich günstig. Allerdings beinhalten Zehntausende der Fake-Profile laut „New York Times“ wertvolle Informationen: reale Identitäten.

