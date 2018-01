Deutschland will Firmenübernahmen strenger prüfen

Die deutsche Regierung will Übernahmen deutscher Firmen durch ausländische Investoren erschweren. „Es ist dringend notwendig, dass wir noch in diesem Jahr EU-weit ein schärferes gesetzliches Instrument an die Hand bekommen, um Übernahmefantasien sowie Technologie- und Know-how-Abfluss wirksam entgegenzutreten“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig der „Welt am Sonntag“.

Es müsse möglich sein, „staatlich gelenkte, strategische Firmenübernahmen anderer Staaten“ genauer zu prüfen und notfalls zu untersagen. Laut der Beratungsgesellschaft EY steckten chinesische Investoren im vergangenen Jahr mit 13,7 Mrd. Dollar (11,1 Mrd. Euro) so viel Geld wie nie in deutsche Firmen. Zugleich ging die Zahl der Firmenübernahmen zurück.

Maching: „Firmenübernahmen nehmen zu“

Wie die „Welt am Sonntag“ zudem unter Berufung auf eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) berichtete, gaben die Chinesen noch vor sieben Jahren gerade einmal hundert Millionen Euro für Zukäufe in Deutschland aus.

Die EU sei „weltweit für viele attraktiv“, sagte Staatssekretär Machnig. „Firmenübernahmen nehmen zu, leider oft unter marktverzerrenden Finanzierungsbedingungen.“ Deutschland habe daher mit Frankreich und Italien eine EU-Gesetzgebung angestoßen, um auch im Rahmen der EU ausländische Direktinvestitionen künftig genauer kontrollieren zu können, sagte er.