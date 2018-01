SPÖ legt leicht zu, FPÖ deutlich

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Niederösterreich voraussichtlich die absolute Mehrheit geholt. Die ÖVP Niederösterreich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter kommt am Sonntag laut Hochrechnung auf knapp 50 Prozent. Die SPÖ gewinnt leicht hinzu, kommt auf knapp 24 Prozent und bleibt damit klar vor der FPÖ, die auf rund 15 Prozent zulegen kann. Die Grünen schaffen deutlich den Sprung in den Landtag - wie auch NEOS mit mehr als fünf Prozent.

Lesen Sie mehr …