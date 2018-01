Polizisten und Streifenwagen in Wien attackiert

Mehrere Polizisten sind am Wochenende in Wien von Betrunkenen attackiert worden: In Meidling ging ein Mann mit Faustschlägen auf Beamte los. In der Donaustadt schlug ein 19-Jähriger die Heckscheibe eines Polizeiwagens ein.

