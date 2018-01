Lega-Nord-Chef Salvini sieht Österreich als Vorbild

Der Chef der rechtspopulistischen italienischen Lega Nord, Matteo Salvini, orientiert sich politisch an der Regierung aus ÖVP und FPÖ in Österreich. „Müsste ich ein Vorbild wählen, dann wäre es in Europa das österreichische Modell“, sagte Salvini in einem von TV-Sender La7 ausgestrahlten Interview.

Als Vorbild nannte Salvini auch den ungarischen Premier Viktor Orban. „Er verteidigt die Grenzen, die Banken, die Währung und er stoppt die Einwanderung. Wenn ich ein gut regiertes Land nennen müsste, wäre das Ungarn“, sagte der 44-Jährige, der in einer Mitte-rechts-Allianz mit Ex-Premier Silvio Berlusconi bei der Parlamentswahl am 4. März antritt.

Die Lega ist seit Jahren auf europäischer Ebene mit der FPÖ verbündet. Lega und FPÖ gehören im EU-Parlament der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) an.