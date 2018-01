Finnlands Präsident Niinistö in Amt bestätigt

Der finnische Präsident Sauli Niinistö hat sich auf Anhieb seine Wiederwahl gesichert. Der konservative Politiker setzte sich bei der gestrigen Präsidentschaftswahl nach Auszählung eines Großteils der abgegebenen Stimmen auf 62 Prozent gegen seine sieben Mitbewerber durch.

APA/AFP/Jussi Nukari

Umfragen hatten einen Erdrutschsieg des 69-jährigen Amtsinhabers vorhergesagt. Mit Erreichen der absoluten Mehrheit kommt Niinistö um eine Stichwahl herum und kann weitere fünf Jahre im Amt bleiben. Er gilt als populärster finnischer Präsident seit Jahrzehnten.

Der Jurist hatte sich in seiner ersten Amtszeit um eine Annäherung des EU-Mitglieds Finnland an die NATO bemüht, ohne dabei den großen Nachbarstaat Russland zu verärgern. „Ich habe mein Bestes gegeben, um einen Dialog zwischen Russland und dem Westen, der NATO, der Europäischen Union und auch den USA zu ermöglichen“, sagte der Präsident am Vortag bei einem Wahlkampfauftritt.

Grüner Kandidat auf Platz zwei

Auf dem zweiten Platz landete mit großem Abstand der grüne Kandidat Pekka Haavisto. Er erhielt rund zwölf Prozent und fuhr damit als einziger der sieben Gegenkandidaten Niinistös ein zweistelliges Ergebnis ein. Haavisto räumte seine Niederlage am Abend ein. „Niinistö hat die Wahl klar gewonnen, ich gratuliere ihm von Herzen.“ Vor fünf Jahren hatte der konservative Politiker den Grünen erst in einer Stichwahl besiegt.

Auf dem dritten Platz landete die Rechtspopulistin Laura Huhtasaari mit sechs Prozent. Sie setzt sich für einen EU-Austritt Finnlands ein.