FPÖ legt trotz NS-Affäre zu

Entgegen den meisten Erwartungen hat es die ÖVP am Sonntag bei der Landtagswahl in Niederösterreich geschafft, die absolute Mehrheit zu verteidigen. Die Partei von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kam auf knapp 50 Prozent. Leichte Zugewinne gab es für die SPÖ, die knapp 24 Prozent erreichte. Die FPÖ legte - trotz der NS-Liederbuch-Affäre - auf knapp 15 Prozent zu. Die Grünen schafften mit rund 6,4 Prozent klar den Einzug in den Landtag, in dem erstmals auch NEOS vertreten ist.

