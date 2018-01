ÖVP punktete bei fast allen

Die ÖVP hat den Wahlsieg in Niederösterreich vor allem ihrer Spitzenkandidatin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu verdanken. Das geht aus der Wahltagsbefragung des Instituts SORA für den ORF hervor. Gewürdigt wurde auch die bisherige Arbeit der Partei. Bei den inhaltlichen Standpunkten konnten FPÖ und SPÖ deutlich mehr punkten. Die ÖVP schaffte es auch, quer durch alle Bevölkerungsschichten Wähler zu gewinnen, auch wenn es bei den Jungen am schwierigsten war. Die FPÖ verdankte ihre Zuwächse vor allem Männern - und ihre Wählerschaft schaut extrem pessimistisch in die Zukunft.

