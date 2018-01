Kleine Runde berät über deutsche Koalition

Zum Start in die Marathonwoche der deutschen Koalitionsverhandlungen ist heute Abend die Spitzenrunde der 15 Unterhändler von CDU, CSU und SPD zusammengekommen. Die Gruppe um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer wollte in der CDU-Zentrale in Berlin das weitere Vorgehen in der entscheidenden Woche beraten.

Im Verlauf des Abends sollte es auch um eines der zentralen Streitthemen zwischen Union und SPD gehen, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Zu diesen Verhandlungen war auch Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) hinzugebeten worden.

Am Nachmittag hatten zunächst Merkel und Seehofer eine Stunde lang unter vier Augen beraten. Gegen 17.00 Uhr war dann Schulz zu dem Gespräch mit den anderen Parteivorsitzenden hinzugestoßen, bevor am Abend die 15er-Runde tagte. Parallel hatten auch diverse Arbeitsgruppen ihre Beratungen zu inhaltlichen Vereinbarungen einer neuen Großen Koalition fortgesetzt.