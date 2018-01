Eishockey: Dornbirn verpasst Platzierungsrunde

Dornbirn hat den Einzug in die Platzierungsrunde (Pick-Round) der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) und damit ein fixes Play-off-Ticket verpasst. Die Vorarlberger gewannen gestern in der letzten Runde der Grunddurchgangs zwar daheim gegen den KAC nach Verlängerung, Platz sechs in der Tabelle sicherte sich aber Zagreb mit einem Auswärtssieg bei Schlusslicht Znojmo.

