EU-Staaten beschließen Leitlinien zu „Brexit“-Übergang

Die EU-Mitgliedsstaaten wollen heute Leitlinien für die Verhandlungen mit Großbritannien über eine Übergangsphase nach dem „Brexit“ verabschieden. Dazu kommen die Europaminister in Brüssel zusammen. Die britische Premierministerin Theresa May hat eine zweijährige Übergangsphase vorgeschlagen, in der Großbritannien auf dem EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben soll.

Hintergrund sind die voraussichtlich mehrjährigen Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Die Übergangsphase soll verhindern, dass der umfangreiche Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Seiten mit dem offiziellen EU-Austritt im März 2019 durch Zölle und Kontrollen stark behindert wird. Für Österreich nimmt Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) an den Beratungen teil.