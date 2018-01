Grammy-Verleihung erstmals seit 15 Jahren in New York

Erstmals seit 15 Jahren werden die Grammys in der Nacht wieder in New York verliehen. Beste Chancen auf die Trophäen haben die Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar mit acht beziehungsweise sieben Nominierungen. Singer-Songwriter Bruno Mars ist mit sechs Nominierungen ebenfalls gut im Rennen.

Erwartet werden im Madison Square Garden unter anderen Auftritte von Lamar und Mars sowie Childish Gambino, Lady Gaga, Elton John, Pink und Rihanna. Moderiert wird die Show von James Corden.

Grammy für Kraftwerk

Ein Preisträger ist bereits bekannt: Die deutschen Elektro-Pioniere Kraftwerk bekamen einen Grammy in der Sparte „Bestes Dance/Elektronisches Album“ verliehen, wie die Grammy-Akademie auf ihrer Website mitteilte. Ausgezeichnet wurde mit dem Preis das Boxset „3D - Der Katalog“, eine Sammlung von Audio- und Videoaufnahmen von Kraftwerk-Liveauftritten.

Spannend dürfte werden, ob die Debatte über sexuelle Übergriffe im US-Entertainment bei der Gala zum größeren Thema wird. In der Kategorie „Beste Orchesterperformance“ ist auch der Österreicher Manfred Honeck mit dem Pittsburg Symphony Orchestra nominiert.