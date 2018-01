Mikl-Leitner verteidigt „Absolute“

Einen in seinem Ausmaß überraschenden Wahlsieg hat die ÖVP am Sonntag in Niederösterreich eingefahren. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verteidigte die absolute Mehrheit und kann sich als Siegerin des Abends freuen. Doch auch alle anderen Parteien fühlen sich als Gewinner: Die SPÖ legte leicht zu und wurde klar Zweite. Die FPÖ fuhr den größten Gewinn des Tages ein - hätte aber ohne die NS-Lieder-Affäre wohl noch mehr dazugewonnen. Erleichtert zeigten sich die Grünen, die nach dem Fiasko bei der Nationalratswahl im Landtag bleiben - und erfreut NEOS, das erstmals dort vertreten ist.

Lesen Sie mehr …