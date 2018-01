Erste Gremiensitzungen der Parteien nach NÖ-Wahl

Nach der niederösterreichischen Landtagswahl finden heute erste Gremiensitzungen der Parteien statt. NEOS, das den Einzug in den Landtag geschafft hat, will zu Mittag in Wien zusammentreffen, und bei den Freiheitlichen geht es um eine Wahlanalyse.

Der Landesparteivorstand der SPÖ, die mit Spitzenkandidat Franz Schnabl leicht zugelegt hat, wird morgen Abend tagen, für Mittwoch wurde eine Pressekonferenz dazu angekündigt.

Noch kein Termin festgesetzt wurde bei der Volkspartei, die gestern mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über eine absolute Mandatsmehrheit jubeln durfte. Das Endergebnis des Votums wird am Donnerstag feststehen.