Bruno Mars gewann Grammy für bestes Album

Der R&B- und Funk-Sänger Bruno Mars hat bei den Grammy-Awards für „24K Magic“ den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Er siegte am Sonntag bei der Verleihung in New York unter anderem gegen „4:44“ des US-amerikanischen R&B-Sängers Jay-Z. Nominiert waren ebenfalls Kendrick Lamar mit „Damn“, Childish Gambino für „Awaken, My Love!“ und Lorde für „Melodrama“.

Mars hatte zuvor bereits die beiden Hauptpreise für das Lied und die Aufnahme des Jahres gewonnen. Insgesat gewann der 32-Jähriges bei der diesjährigen Preisvergabe sechs der begehrtesten Musikauszeichnungen der Welt.