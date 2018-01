15 Tote bei Angriff auf Militärbasis in Kabul

Bewaffnete haben heute Früh eine Militäreinheit nahe einer großen Militärakademie in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen. Dabei kamen nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen ums Leben, darunter vier Angreifer. Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Ziel sei die Militärakademie gewesen, erklärte sie via ihr Sprachrohr Amak.

Zwei Angreifer hätten sich in die Luft gesprengt, zwei weitere seien erschossen und einer sei verhaftet worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Dawlat Wasiri, in der Früh. 16 afghanische Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt. Zuvor hatte es geheißen, es seien fünf Soldaten getötet und zehn verletzt worden.

Stundenlanges Gefecht

Der Angriff, der gegen 5.00 Uhr Ortszeit im Schutz der Dunkelheit begonnen hatte, endete nach knapp fünf Stunden am frühen Vormittag, sagte Wasiri. Er widersprach Meldungen, dass die große Marschall-Fahim-Militärakademie selbst angegriffen worden sei.

Das hatten zuvor unter anderen der Präsidentenpalast, ein in der Gegend lebender Offizier und afghanische Medien berichtet. Ziel des Angriffs sei die nahe Basis der 111. Brigade gewesen, sagte Wasiri - eine Militäreinheit neben der Akademie.

Serie von Anschlägen

Es war der dritte Anschlag in Kabul innerhalb von gut einer Woche. Am Samstag waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen, als ein als Krankenwagen getarntes Fahrzeug im Stadtzentrum explodiert war. Vor gut einer Woche waren bei einem Anschlag auf das Hotel Intercontinental mehr als 20 Menschen getötet worden. Zu beiden Taten bekannten sich die radikalislamischen Taliban.