Schwerverletzter bei Unfall in Oberösterreich

Zwei Männer sind gestern Abend bei einem Autounfall in Garsten in Oberösterreich schwer verletzt worden. Ein 43-jähriger Lenker war von der Straße abgekommen, der Beifahrer schwebt nach ersten Angaben in Lebensgefahr.

Vater und Tochter bei Unfall verletzt

In Landscha in der Steiermark ereignete sich gestern ebenfalls ein schwerer Unfall: Ein Südsteirer kam mit seinem Auto von der Straße ab, das Fahrzeug überschlug sich - der Mann und seine eineinhalb Jahre alte Tochter wurden verletzt.

