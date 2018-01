Karlau-Häftling zündete Zelle an: Sieben Verletzte

In der Justizanstalt Graz-Karlau hat es in der Nacht auf heute einen Feuerwehreinsatz gegeben: Ein Häftling steht im Verdacht, seine Zelle in Brand gesteckt zu haben. Sieben Personen wurden verletzt.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at