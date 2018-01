Paralympics: Russen nur unter neutraler Flagge dabei

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) ist dem IOC-Vorbild gefolgt und erlaubt nur ausgewählten russischen Athleten die Teilnahme an den Winter-Paralympics in Pyeongchang von 9. bis 18. März. Das IPC gab heute im deutschen Bonn bekannt, dass der Ausschluss des Nationalen Paralympischen Komitees Russland bestehen bleibe, nachweislich saubere Sportler aber unter neutraler Flagge teilnehmen dürfen.

Das IPC rechnet mit 30 bis 35 russischen Startern in Südkorea. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi waren es noch 69. Von den Sommer-Paralympics 2016 in Rio de Janeiro waren die russischen Athleten noch komplett ausgeschlossen worden.

Das Internationale Olympische Komitee hatte für seine Winterspiele in Südkorea von 9. bis 25. Februar ebenfalls das Komitee Russlands gesperrt, bisher aber 169 als sauber geltende Sportler eingeladen. Sie dürfen unter neutraler Flagge und ohne Hymne starten.