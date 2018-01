Unbekannte stahlen in Freiburg 44 Tonnen Schokolade

Unbekannte Täter haben in Freiburg (Deutschland) 44 Tonnen Schokolade gestohlen. In der Nacht auf Samstag entwendeten sie in einem Gewerbepark zwei Lastwagenanhänger mit jeweils 33 Paletten, wie die Polizei heute mitteilte.

Die Ladung hatte laut den Angaben einen Wert von rund 400.000 Euro. Ein Anhänger tauchte später mitsamt der Schokolade wieder auf, von der anderen Hälfte der süßen Beute fehlte zunächst jede Spur.

Täter flüchtet zu Fuß

Einen Anhänger entdeckten die Ermittler kurz nach der Tat an einer Autobahnraststätte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß und konnte zunächst nicht gefasst werden. Die Polizei fahndet nach ihm. Sein Diebesgut musste er allerdings zurücklassen. Die Schokolade war noch komplett vorhanden.

Den zweiten Anhänger fand die Polizei in einem Industriegebiet in Lahr. In diesem Fall fehlten aber die 22 Tonnen Schokolade, die offensichtlich umgeladen wurden.